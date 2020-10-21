NASA проводить операцію з відбору ґрунту на астероїді Bennu

Національне управління США з аеронавтики й дослідження космосу (NASA) розпочало заплановану операцію, під час якої зонд OSIRIS-REx має забрати зразки ґрунту з астероїду Bennu, вік якого порівнюють із зародженням Сонячної системи.

Дії зонду OSIRIS-REx транслюються на офіційному YouTube-каналі NASA, передає Укрінформ.

За планом, зонд, який перебуває на орбіті в кілька сотень метрів над астероїдом, має наблизитися до його тіла, висунути руку-маніпулятор із забірною камерою для ґрунту та забрати від 60 до 2000 грамів зразків з його поверхні. Якщо все вдасться, людство зможе отримати найбільшу кількість позаземних матеріалів з часів програми "Аполон" з польотів на Місяць.

Астероїд Bennu має велике значення для вчених на Землі в контексті вивчення історії формування Всесвіту, адже вважається, що він впродовж мільярдів років залишався недоторканим. Ще одна особливість Bennu полягає в тому, що він містить багато вуглецю разом з іншими мінералами, що робить його одним із найтемніших космічних тіл у Сонячній системі. Для порівняння, найяскравіша планета у системі, Венера, відображає близько 65% світла, Земля – приблизно 30%. Кількість світла, яке відбивається від Bennu становить всього 3%.

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Розмір Bennu порівнюється з висотою Емпайер Стейт Білдінг у Нью-Йорку. Як стверджують вчені, всередині він має багато дір і пустот, оскільки складається з уламків, притиснутих між собою гравітацією.

Учені підрахували, що астероїд може зіткнутися із Землею між 2175 і 2199 роками. Однак шанси на це вважаються мізерними – один до 2,7 тисяч.

Зонд NASA досяг астероїда в грудні 2018 року, після двох років польоту. З того часу проводяться різні дослідження, фото- та відеозйомка, у тому числі в інфрачервоному спектрі. Загалом, місія OSIRIS-REx розрахована на сім років, зазначають у NASA.