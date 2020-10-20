Microsoft побудує в Австрії дата-центр за €1 мільярд

Американська корпорація Microsoft побудує в Австрії центр обробки даних вартістю в 1 млрд євро.

Про це заявив під час пресконференції у Відні 20 жовтня федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Минулого тижня на рівні ЄС було підписано європейську Хмарну декларацію з метою побудови суверенної інфраструктури даних. Microsoft вирішила здійснити велику інвестицію у розмірі одного мільярду для створення в Австрії високопродуктивного центру обробки даних", - заявив він.

Очікується, що макроекономічна вигода від реалізації такого проекту протягом наступних 4 років складе 2 млрд євро та передбачатиме створення 29 тис. робочих місць.

"Наша чітка ціль як федерального уряду – у стати однією з найкращих країн Європи у цифровій сфері. Промисловість та бізнес можуть залишатися конкурентоспроможними лише за умови, якщо ми маємо особливо хороші позиції в цій сфері", - заявив Курц.

Таким чином, Австрія стане одним з 64 центрів обробки даних, які Microsoft планує розгорнути по всьому світі. Це також – найбільша інвестиція американської корпорації в Австрії. Очікується, що створення центру триватиме наступні 2-4 роки.

Як повідомляв Укрінформ, 2 жовтня міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум з корпорацією Microsoft про впровадження Azure Expansion Program, що передбачає створення та локалізацію хмарних сервісів Microsoft в Україні. Програма передбачає розвиток хмарних сервісів Azure в розмірі понад 500 млн доларів США.

У жовтні також повідомлялося, що компанія Microsoft вирішила розширити свою співпрацю з Грецією, збудувавши декілька дата-центрів у країні.