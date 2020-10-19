Tesla збільшила запас ходу у трьох версіях Model 3

Компанія Tesla Ілона Маска представила оновлений варіант електричного седана Model 3.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.

Загалом оновлення торкнулися трьох версій Model 3.

У Tesla Model 3 Long Range Dual Motors збільшився запас ходу без підзарядки на 48 км до 568 км.

Водночас оновлена Tesla Model 3 Standard Range Plus зможе проїхати на 21 км більше. Максимальний запас ходу електрокара становить 423 км.

Також збільшився кілометраж у Tesla Model 3 Performance. Завдяки останньому апгрейту седан проїде без підзарядки 507 км замість 481 км.

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Зазначається, що розгін всіх представлених електрокарів також покращився. Найбільш потужна версія Tesla Model 3 Performance відтепер розганяється з нуля до 96 км за годину за 3,1 секунди, що на 0,1 секунди швидше у порівнянні зі своїм попередником.

Серед інших оновлень слід звернути увагу, зокрема, на оновлену центральну консоль й дзеркала з автоматичним затемненням.

Фото: electrek.co