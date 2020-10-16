Renault представив концепт електрокара із двигуном на 217 «коней»

Французький автовиробник Renault представив прототип електричного хетчбека Mégane eVision.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал New Atlas.

В автомобілі встановлений електричний двигун із потужністю в 217 кінських сил. До сотні кілометрів на годину електрокар може розігнатися за менш як вісім секунд.

Наразі невідомі ані запас ходу без підзарядки, ані стартова ціна майбутнього електричного автомобіля.

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У самій компанії зазначили, що виробництво Mégane eVision розпочнеться вже наступного року.

Як повідомляв Укрінформ, автовиробник Bentley представив новий люксовий седан 2021 Bentley Flying Spur.

Фото: Renault