Facebook видалятиме пости, що заперечують Голокост

Facebook видалятиме пости, що заперечують Голокост

Укрінформ
Facebook оголосив, що видалятиме повідомлення, які заперечують Голокост або спотворюють інформацію про цю трагедію.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресреліз компанії.

«Сьогодні ми оновлюємо нашу політику щодо розпалювання ненависті, щоб заборонити будь-який контент, який заперечує або спотворює інформацію про Голокост», - йдеться у заяві.

Відтепер Facebook перенаправлятиме користувачів на достовірну інформацію про Голокост у разі запиту на контент про його заперечення на платформі соцмережі.

Зазначається, що останнім часом організації, які вивчають світові тенденції у мові ворожнечі, повідомляють про збільшення кількості онлайн-атак на низку груп у всьому світі.

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Facebook наголосив, що раніше вже закрив понад 250 груп, які пропагують вищість білої раси, а також оновив політику щодо звернень, які стосуються конспірологічного руху QAnon. У другому кварталі цього року з платформи усунули 22,5 мільйона фрагментів, які містили мову ненависті.

Своє нинішнє рішення у компанії пояснюють задокументованим зростанням рівня антисемітизму у світі та тривожним рівнем необізнаності щодо Голокосту, особливо серед молоді. За даними соцопитувань дорослих у США віком 18-39 років, майже чверть респондентів заявили, що вважають Голокост міфом або перебільшенням.

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Голокост – масове винищення нацистами мільйонів європейських євреїв під час Другої світової війни. Один із таких злочинів проти людяності відбувсяу Києві: 29–30 вересня 1941 року в окупованому нацистами місті проведено перший масовий розстріл беззбройного цивільного населення. Загалом із 29 вересня до 11 жовтня 1941 року есесівці вбили майже все єврейське населення міста – понад 50 тисяч чоловіків, жінок, дітей. Тільки в перші два дні розстрілів у Бабиному Яру вбито майже 34 тисячі людей. 1, 2, 8 і 11 жовтня розстріляли тих, хто не з’явився за наказом – ще близько 17 тисяч людей.

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