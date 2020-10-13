Facebook видалятиме пости, що заперечують Голокост

Facebook оголосив, що видалятиме повідомлення, які заперечують Голокост або спотворюють інформацію про цю трагедію.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресреліз компанії.

«Сьогодні ми оновлюємо нашу політику щодо розпалювання ненависті, щоб заборонити будь-який контент, який заперечує або спотворює інформацію про Голокост», - йдеться у заяві.

Відтепер Facebook перенаправлятиме користувачів на достовірну інформацію про Голокост у разі запиту на контент про його заперечення на платформі соцмережі.

Зазначається, що останнім часом організації, які вивчають світові тенденції у мові ворожнечі, повідомляють про збільшення кількості онлайн-атак на низку груп у всьому світі.

Facebook наголосив, що раніше вже закрив понад 250 груп, які пропагують вищість білої раси, а також оновив політику щодо звернень, які стосуються конспірологічного руху QAnon. У другому кварталі цього року з платформи усунули 22,5 мільйона фрагментів, які містили мову ненависті.

Своє нинішнє рішення у компанії пояснюють задокументованим зростанням рівня антисемітизму у світі та тривожним рівнем необізнаності щодо Голокосту, особливо серед молоді. За даними соцопитувань дорослих у США віком 18-39 років, майже чверть респондентів заявили, що вважають Голокост міфом або перебільшенням.

Голокост – масове винищення нацистами мільйонів європейських євреїв під час Другої світової війни. Один із таких злочинів проти людяності відбувсяу Києві: 29–30 вересня 1941 року в окупованому нацистами місті проведено перший масовий розстріл беззбройного цивільного населення. Загалом із 29 вересня до 11 жовтня 1941 року есесівці вбили майже все єврейське населення міста – понад 50 тисяч чоловіків, жінок, дітей. Тільки в перші два дні розстрілів у Бабиному Яру вбито майже 34 тисячі людей. 1, 2, 8 і 11 жовтня розстріляли тих, хто не з’явився за наказом – ще близько 17 тисяч людей.