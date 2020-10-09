Для смартфонів розробили функцію з виявлення «підозрілих звуків» вдома

Компанія Google розробила для смартфонів на базі Android нову функцію з фіксації «підозрілих звуків» вдома у користувача.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

У компанії Google заявляють, що таке технологічне оновлення допоможе сповіщати людей з проблемами зі слухом про певні процеси, що відбуваються навколо.

Ця функція є оновленням для існуючої функції Live Transcribe, що автоматично записує звуки, які чує ваш смартфон.

Тепер Live Transcribe зможе чути інші звуки, зокрема димові та пожежні сигналізації, інші сирени, крики немовлят, дзвінки, гавкання собак, проточну воду, стукіт у двері тощо.

Після фіксації звуку смартфоном користувачі отримують попередження про подію за допомогою сповіщення, спалаху камери або вібрації корпусу пристрою.

Функція також дозволяє користувачам прокручувати попередні події дня, повторюючи всі звуки, які смартфон виявив протягом останніх кількох годин.

"Це показує, коли і як довго тривав звук, щоб краще зрозуміти його важливість. Якщо ваш пес гарчяв через сирену, яку до цього було чути протягом 10 хвилин, ви зможете побачити це", - зазначили у Google.