У Токіо відкрили «розумний» супермаркет

Японська мережа роздрібної торгівлі Aeon встановила в одному зі своїх супермаркетів обладнання із застосуванням технологій штучного інтелекту.

Як підкреслюють в компанії, це дозволить зробити покупки зручнішими, передає Укрінформ із посиланням на NHK World.

Камери, встановлені на полицях із товарами, здатні розпізнавати наближення покупців та за допомогою штучного інтелекту визначати їхні вік і стать.

Відсканувавши QR-код, покупець може побачити на смартфоні рецепти, що відповідають його демографічним даним.

Ще близько 70 камер, установлених на стелі супермаркету, відстежують рух покупців у супермаркеті. Вони підраховують, скільки людей перебувають у магазині, аби допомогти працівникам уникнути надмірного скупчення людей.

Якщо випробування цієї технології пройдуть успішно, її буде задіяно і в інших японських магазинах.

Фото: moshimoshi-nippon.jp