ЄС для цифрової України – новий етап співпраці

1 жовтня офіційно розпочато новий фінансований Євросоюзом проєкт – EU4DigitalUA.

Як бачимо, в назві є слово "цифровий" – нескладно здогадатися, про що він. Цей проєкт стане однією з ключових ланок міжнародної допомоги в дуже важливій для українців сфері.

Йдеться про цифрову трансформацію.

Нещодавно з інтересом прочитала, як віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров вирішив провести експеримент – самостійно отримати в ЦНАП державну послугу зі зміни місця реєстрації. Це виявилося непросто. "Перше, що подумав: чому я не зробив цього раніше?» – емоційно пише Михайло, додаючи довгий список проблем, з яким стикаються при зміні "прописки" пересічні громадяни.

Михайло Федоров

Послуга повинна якомога швидше з'явитися онлайн, підкреслює віце-прем'єр. Цей, здавалося би, приватний епізод – насправді має стосунок до масштабного процесу, що складається з постановки правильних завдань, пошуку оптимальних рішень та їх реалізації.

Цифрова трансформація – дуже потрібна державі і суспільству реформа. Вона не має якоїсь єдиної "реформаторської" назви, але безумовно є важливою складовою антикорупційної реформи, децентралізації, реформи сфери адмінпослуг та інших.

В основі цифрової трансформації лежить розвиток електронних послуг та інших цифрових рішень, що спрощують взаємодію держави і громадянина або державних органів між собою. Якісніше обслуговування людей, підвищення ефективності інституцій влади – ось основні її цілі.

Україна багато чого досягла в останні роки. Наприклад, одним із найбільш видимих ​​для українців цифрових рішень є зараз мобільний додаток «Дія». Навряд чи ще недавно можна було це уявити – ви отримуєте електронні копії своїх документів, починаючи з паспорта, і можете використовувати їх в повсякденному житті. У тому числі для отримання різних послуг від держави і бізнесу.

Дещо іншого роду – комплексна послуга еМалятко. Вона дозволяє батькам новонароджених зареєструвати дитину і місце його проживання, оформити соціальні виплати, отримати номер платника податків та інше – всього вісім послуг за однією онлайн-заявою. Серед інших, цією послугою скористалася переможниця Євробачення-2016 співачка Джамала, а всього – вже понад 25 тисяч батьків.

Або послуга ID14, завдяки якій підлітки можуть в одному місці отримати перший паспорт і номер платника податків.

Автоматизація роботи ЦНАП та надання їм можливості взаємодіяти з електронними реєстрами центральних органів виконавчої влади – це теж свого роду революція, оскільки скорочує час надання послуг і дозволяє краще обслуговувати громадян в найвіддаленіших куточках країни.

Позитивних і надихаючих прикладів дуже багато, і їх стає більше чи не кожен день. Звичайно, попереду ще багато викликів, що стоять насамперед перед Міністерством цифрової трансформації. Подолання їх вимагає солідної компетенції, досвіду та значних фінансових коштів.

Тому в процес цифрової трансформації в Україні активно залучені міжнародні донори – Європейський Союз та його держави-члени, США, інші країни. Ця підтримка дуже важлива для України і, в кінцевому підсумку, для її громадян.

Вище я згадала про експеримент віце-прем'єра Михайла Федорова зі зміною місця реєстрації. "Зараз «міграційка» тестує модуль, який дозволить зв'язати реєстри й нарешті вирішити проблему прописки онлайн. Для нас це фокус уже майже рік. І ось на горизонті перші інтеграції " – пише віце-прем'єр про перспективи подолання проблеми. Один з елементів вирішення – система безпечного обміну даними "Трембіта", створена в рамках проєкту EGOV4Ukraine. Саме вона зв’яже електронні реєстри територіальних громад органів місцевого самоврядування з реєстром територіальної громади "міграційки" – Державної міграційної служби.

Завдяки "Трембіті" працюють згадані вище послуги єМалятко та ID14. Скоро в смартфонах користувачів застосунку "Дія" з'явиться електронний номер платника податків – система залучена й тут, виконуючи верифікацію номера в електронному реєстрі ДПС.

Автоматизацію ЦНАПів та їх зв'язок із реєстрами центральних органів виконавчої влади через ту ж "Трембіту" забезпечить інформаційна система "Вулик", також створена нашим проєктом – а він є частиною програми U-LEAD з Європою, що сприяє реформі децентралізації.

І це тільки частина результатів роботи одного проєкту. А їх чимало. Наприклад, є ще фінансована Швейцарією програма EGAP – «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади». До речі, саме вона допомагає зараз Мінцифрі в імплементації згаданої комплексної послуги єМалятко.

Сполучені Штати і Британія фінансують проєкт "Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах", який багато робить в сфері відкритих даних. Нещодавно розпочався проєкт "Готовність до кібербезпеки в державних органах України", який підтримується МЗС Естонії та посольством США в Україні. Як і EGOV4Ukraine, його імплементує естонська Академія електронного управління (eGA). Серед іншого, під час реалізації цього проєкту на рівень кібербезпеки буде протестовано згаданий мобільний застосунок "Дія".

Ну і от зараз eGA та іспанська компанія FIIAPP розпочинають новий фінансований Євросоюзом проєкт EU4DigitalUA. Назву можна перекласти як "ЄС для цифрової України". Проєкт триватиме майже чотири роки.

Він значною мірою базуватиметься на результатах і досягненнях EGOV4Ukraine. Заплановано подальше налагодження взаємодій між державними електронними реєстрами і, відповідно, збільшення кількості електронних послуг. Українські та зарубіжні експерти будуть також працювати над зміцненням здатності державних інституцій до цифрової трансформації та візуалізацією покриття України широкосмуговим інтернетом, зміцненням безпеки даних при наданні електронних послуг. І що ще важливо – громадяни отримають змогу контролювати, як і коли держава використовує їхні дані. Так, як це вже давно працює в Естонії.

Природно, міжнародні партнери можуть лише допомагати Україні – основні зусилля і робота потрібні від самих українців. І тут є один важливий момент.

Євросоюз має офіційний принцип при наданні допомоги його сусідам: "Більше за більше". Що більше зусиль, політичної волі та результатів демонструє та чи інша країна – то більше ЄС буде їй сприяти фінансово і технічно. Воля, прагнення до змін і результати, безумовно, є в України в тому, що стосується діджиталізації. Гарне лідерство демонструє Міністерство цифрових трансформацій, з яким налагоджено плідну співпрацю.

Власне, тому й такий великий пул країн і організацій залучено в цю масштабну реформу. І зараз ось стартує EU4DigitalUA.

Марі Педак, Академія електронного управління (Естонія), керівниця проєкту EGOV4Ukraine програми “U-LEAD з Європою”