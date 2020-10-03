Астрономи знайшли галактики в павутині чорної діри

За допомогою дуже великого телескопа ESO астрономи знайшли шість галактик, що оточують надмасивну чорну діру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Європейської південної обсерваторії.

Відкриття може допомогти вченим зрозуміти, як надмасивні чорні діри могли утворитися і досягти колосальних розмірів за короткий час.

"Ця робота була в основному викликана бажанням зрозуміти природу, можливо, найзагадковіших астрономічних об'єктів - надмасивних чорних дір у ранньому Всесвіті. Це воістину екстремальні системи, і на сьогодні у нас немає хорошого пояснення їх існування", - сказав основний автор дослідження, астроном Марко Міньйолі з Болоньї.

Спостереження з телескопом виявили кілька галактик, що оточують надмасивну чорну діру. Всі вони лежать всередині космічної газової «павутини», що тягнеться на відстань, яка більш як у 300 разів перевищує розміри Чумацького Шляху.

Читайте також: У центрі Чумацького Шляху знайшли залишки іншої галактики

Галактики були виявлені в ранньому Всесвіті, через всього мільярд років після Великого вибуху - вперше таку щільну групу галактик вдалося знайти в настільки ранню епоху.

"Ці газові волокна дійсно нагадують павутину. У точках перетину волокон локалізуються і ростуть галактики. А вздовж волокон можуть текти потоки газу, які живлять як зореутворення в галактиках, так і центральну надмасивну чорну діру", - зазначив Міньйолі.

На думку дослідників, у формуванні павутини брала участь темна матерія, яка, ймовірно, притягувала великі маси газу, і вже він у свою чергу формував великі павутиноподібні структури, в яких могли еволюціонувати галактики і чорні діри.