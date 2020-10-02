Шмигаль обговорив з операторами мобільного зв'язку розширення інтернет-покриття

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з керівництвом найбільших мобільних операторів зв’язку дорожню карту та конкретні кроки для розширення покриття мобільним зв’язком та інтернетом якомога більшої території України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Урядовому порталі.

Шмигаль наголосив, що першочергове завдання, над яким уряд готовий працювати разом з бізнесом - це покриття мобільним інтернетом всієї соціальної інфраструктури в країні.

«Ми хочемо, щоб усі школи та лікарні, навіть у найвіддаленіших куточках країни, мали доступ до інтернету та нормального мобільного зв’язку. Звичайно, це багатомільйонні інвестиції, тому уряд зі свого боку готовий надати пріоритет для будівництва базових станцій зв’язку при землевідведенні, а також сприяти спрощенню у видачі дозволів на радіочастоти», - відзначив Прем’єр-міністр.

Також очільник уряду звернув увагу, що на сьогодні багато міжнародних трас в Україні лишаються поза зоною покриття мобільним інтернетом.

«Протягом року наше завдання покрити якісним мобільним інтернетом 4 міжнародні траси. Відсутність такого зв’язку зараз гальмує розвиток бізнесу на цих територіях, а також знижує потенціал для туристичної галузі нашої країни», - наголосив Шмигаль.

За результатами зустрічі Прем’єр-міністр підкреслив, що уряд найближчими тижнями завершить підготовку першої частини нормативно-правових актів, які відкриють додаткові можливості для прискореного впровадження якісного мобільного зв’язку на всій території України.

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Зазначається, що у нараді також взяли участь віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров, очільник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь, голова НКРЗІ Олександр Животовський, голова Держагентства автомобільних доріг Олександр Кубраков.

Як повідомлялося, 30 вересня уряд схвалив План заходів щодо підвищення якості послуг мобільного зв’язку на 2020-2022 роки. Цей план передбачає впровадження європейських підходів щодо інформування споживачів про рівні якості телекомунікаційних послуг голосової телефонії, текстових повідомлень (SMS) та доступу до інтернету в мережах мобільного зв’язку. У вересні кількість населених пунктів, підключених до 4G зв’язку, збільшилася до 19 360.

Фото: Урядовий портал