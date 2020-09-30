У магазинах Amazon запускають сервіс оплати за відбитком долоні

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на BBC.

Amazon One scanner фіксує зображення долоні користувача. Завдяки цьому покупець може здійснювати оплату, затримавши руку у повітрі «на секунду чи дещо довше», зазначає компанія.

Технологію випробують у двох офлайн-магазинах Amazon у Сіетлі. Компанія заявила, що «активно обговорює з кількома потенційними клієнтами» можливість запровадження безконтактного методу оплати в інших крамницях.

Amazon також заявила, що систему можна використовувати для «входу в такі локації, як стадіон», або щоб пройти в офіс замість ідентифікації за допомогою пропуску.

Компанія вважає, що Amazon One можна широко використовувати за межами її роздрібних магазинів.

Як зазначає BBC, сканери долонь — не нова технологія, і на ринку вже є кілька доступних комерційних рішень.

В основі ідентифікації за допомогою долоні — сканування венозних малюнків, пояснив Доктор Базель Халак зі Школи електроніки та інформатики Університету Саутгемптона. За його словами, такі малюнки відрізняються на різних пальцях у кожної людини, і їх неймовірно складно підробити, тому що вони розміщені під шкірою.

Доктор Халак сказав, що рівень безпеки приблизно подібний до сканування відбитків пальців, проте цей метод можна використовувати на відстані кількох сантиметрів, тобто він набагато практичніший.

Клієнти, які хочуть протестувати новий метод у магазині, можуть просто вставити свою банківську картку та виконувати інструкції на екрані, щоб прив’язати свій відбиток долоні до цього способу оплати, повідомили в Amazon.

Компанія зазначила, що відбиток не зберігається на сайті, а шифрується та безпечно розміщується у хмарі. Вона додала, що клієнти можуть видалити свої дані через вебсайт.

Фото: Amazon