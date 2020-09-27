Google присвятив дудл своєму дню народження

Перша у світі за популярністю пошукова система Інтернету, що належить корпорації Google Inc., у неділю, 27 вересня святкує своє 22-річчя.

Як передає Укрінформ, на честь цього дня пошуковик випустив спеціальний дудл – логотип, стилізований в честь якого-небудь свята або події.

Нагадаємо: Google з'явився в березні 1998 року як науковий проєкт Ларрі Пейджа та Сергія Бріна. У серпні 1998 року один із засновників компанії Sun – Енді Бехтольшайм, виписав чек на суму 100 тисяч доларів на ім'я ще не існуючої на той момент компанії Google Inc.

4 вересня Ларрі Пейдж і Сергій Брін подали заяву про реєстрацію компанії в Каліфорнії, після чого відкрили банківський рахунок на ім'я організації та перевели в готівку чек Бехтольшайма.