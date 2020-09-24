Вікіпедія оновлює дизайн уперше за 10 років
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.
У повідомленні MediaWiki ресурс розмістив зображення з новим дизайном. Бічна панель стане першою помітною зміною. Користувачі зможуть легко згортати меню ліворуч на кожній сторінці та обмежити подання вмісту і посилань з лівого боку екрану, щоб менше відволікатися та легше фокусуватися на тексті.
Вікіпедія також вдосконалить інструмент пошуку на сайті та зменшить логотип, який буде мати компактніший вигляд.
Організація Wikimedia Foundation, компанія-засновник сайту, у дописі блогу зазначила, що зміни відбуватимуться «поступово протягом тривалого періоду». Користувачі зможуть тестувати нові функції до офіційного запуску. Весь зовнішній вигляд сайту Вікіпедії оновиться до кінця 2021 року. У повідомленні не зазначається, чи отримає таку саму модернізацію мобільна версія онлайн-енциклопедії.