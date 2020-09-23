Google "згортає" платні розширення у вебмагазині Chrome

Компанія Google прибирає опцію платних розширень Chrome у вебмагазині браузера.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

З понеділка розробники більше не зможуть створювати нові платні розширення, оголосила компанія.

Як зазначається, у березні Google призупинила публікацію платних розширень, коли помітила зростання кількості шахрайських транзакцій, «спрямованих на використання користувачів».

Google відмовлятиметься від опції поступово, а з першого лютого платні розширення більше не зможуть брати оплату з клієнтів за допомогою платіжної системи вебмагазину Chrome.

Повідомляється, що це не всі помітні зміни, які Google запровадила цьогоріч для розширень. У квітні компанія випустила низку оновлень політики щодо зменшення кількості спам-розширень включно з блокуванням декількох із них, щоб не дозволити розробникам маніпулювати переглядами для підвищення позиції їхнього продукту у рейтингу.