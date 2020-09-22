Астрономи знайшли "Пі-планету"

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту виявили нову планету K2-315b, що обертається навколо своєї зірки за 3,14 днів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі вишу.

Астрономи знайшли планету під час перегляду знімків, які ще були зроблені телескопом Kepler від NASA у 2017 році.

За оцінками вчених, "пі-планета" має радіус 0,95 Землі, її маса майже дорівнює масі нашої планети. K2-315b обертається навколо своєї зірки зі швидкістю в 81 км за секунду або 291 000 км за годину за 3,14 днів.

У повідомленні наголошується, що нововиявлена планета не придатна для проживання людства - температура на її поверхні коливається навколо позначки 230 градусів за Цельсієм.

Фото: NASA Ames/JPL-Caltech/T. Pyle, Christine Daniloff, MIT