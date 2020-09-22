OneWeb відновить запуск супутників для глобальної мережі роздачі інтернету

Збанкрутіла компанія OneWeb, яку врятував уряд Британії та індійська компанія Bharti Group, з грудня 2020 року відновлює запуски на орбіту своїх супутників для глобальної мережі роздачі інтернету.

Почати обслуговувати перших клієнтів обіцяють вже у 2021 році, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

Після відновлення своєї роботи загалом планують здійснити 16 запусків ракет. Перший має збільшити флот OneWeb до 110 супутників.

Згідно з планом, комерційні послуги зв’язку запустять до кінця 2021 року. Спочатку у Британії, на Алясці, у Північній Європі, Гренландії, Ісландії, арктичних морях та Канаді.

Читайте також: Китай планує запустити ще один супутник для реєстрації гравітаційних хвиль

Проєкт компанії передбачає виведення на орбіту 650 супутників, які повинні підтримувати зв’язок з терміналами та великими наземними станціями для роздачі інтернету.

OneWeb вже встиг вивести на орбіту 74 супутники і протестувати їхню роботу. Так, вони забезпечували швидкість інтернету у понад 400 мегабітів на секунду.

Нагадаємо: у березні 2020 року OneWeb оголосила про банкрутство. Від початку року компанія хотіла домовитися про нові інвестиції, але перемовини провалилися через нестабільність ринків під час пандемії коронавірусу.

Врятувати компанію погодилися уряд Великої Британії та індійська Bharti Global Limited. Вони погодилися вкласти в OneWeb мільярд доларів. Це має дозволити продовжити роботу над мережею глобальної роздачі інтернету.