Штучний інтелект відновив фрагменти древніх месопотамських текстів

Дослідники Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі використали технологію штучного інтелекту, щоб відновити пошкоджені фрагменти текстів епохи Стародавньої Месопотамії.

Про це зазначається на сайті Національної академії наук США, передає Укрінформ.

У дослідженні вчені повідомили, що документальні джерела політичної, економічної та соціальної історії Стародавньої Месопотамії — це сотні тисяч глиняних табличок тексту, написаного клинописом. Більшість із них пошкоджені та мають прогалини у реченнях, а відсутні частини відновлюють експерти.

Вчені використали доступні оцифровані тексти для тренування вдосконалених алгоритмів машинного навчання, щоб реставрувати економічні та адміністративні документи Перської імперії (XI-IV ст. до н.е.).

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Месопотамський клинопис - одна з перших відомих форм письма. Ймовірно, її винайшли у південній частині Месопотамії наприкінці четвертого тисячоліття до н.е. і спочатку використовували для запису щоденного бухгалтерського обліку на глиняних дощечках в шумерських містах.

З часом глиняні дощечки пошкоджуються, на них з’являються тріщини та плями, що ускладнює повне відтворення інформації вручну. Дослідники зібрали транслітеровані тексти сайту Achemenet та розробили метод, за яким нейронна мережа автоматично заповнює у них пропуски. В основі методу - модель, яка має назву 2-gram, принцип її роботи полягає у передбаченні кожного слова на основі того, як часто воно з’являється у тексті перед попереднім.

Оскільки кількість оцифрованих текстів збільшуватиметься, штучний інтелект можна навчити відновлювати пошкоджені матеріали інших жанрів, як-от наукові чи літературні. Вчені наголосили, що дослідження — перший крок у реставрації втраченої стародавньої спадщини.