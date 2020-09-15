Apple сьогодні покаже новий iPad і годинник

Компанія Apple у вівторок 15 вересня на своїй новій презентації «Час летить» покаже нові iPad Air 4 і Apple Watch 6.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Mirror.

Презентація проводитиметься в штаб-квартирі Apple в Купертіно, штат Каліфорнія (США). Зазвичай на заході присутня жива аудиторія, але в цей раз її не буде через пандемію коронавірусу.

Онлайн трансляція розпочнеться 15 вересня о 20:00 за київським часом.

Цю презентацію можна дивитися на офіційному сайті Apple.

Хоча технічний гігант зазвичай також випускає iPhone на своєму вересневому заході, зараз було піднято питання про те, чи буде це так цього року.

Компанія Apple вже підтвердила, що у 2020 році iPhone надійде в продаж пізніше, ніж у попередні роки.