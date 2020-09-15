TikTok придбає Oracle, а не Microsoft – ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.
Цей крок пов’язаний із забороною, введеною адміністрацією Дональда Трампа для американського бізнесу, вести справи із ByteDance. Вона остаточно набере чинності з 15 вересня.
Тож китайська компанія у якості покупця свого американського сегмента обрала не Microsoft, як повідомлялося раніше, а IT-корпорацію Oracle.
Зазначається, що для того, аби угода набула сили, ByteDance слід отримати схвалення з боку влади США та КНР.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, що забороняє проведення будь-яких угод з власником додатка TikTok — компанією ByteDance — і її дочірніми підприємствами. Так, TikTok, згідно з текстом указу, збирає «дані про місцезнаходження (користувачів), історію відвідування ними сайтів, а також історію пошукових запитів». Це «потенційно дозволяє Китаю відстежувати місцезнаходження федеральних службовців і підрядників, збирати досьє з особистими даними для шантажу, а також проводити промислове шпигунство».