TikTok придбає Oracle, а не Microsoft – ЗМІ

Китайська компанія ByteDance, якій належить соціальна мережа TikTok, відмовилася продавати її американський сегмент корпорації Microsoft, обравши натомість Oracle Corp.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Цей крок пов’язаний із забороною, введеною адміністрацією Дональда Трампа для американського бізнесу, вести справи із ByteDance. Вона остаточно набере чинності з 15 вересня.

Тож китайська компанія у якості покупця свого американського сегмента обрала не Microsoft, як повідомлялося раніше, а IT-корпорацію Oracle.

Зазначається, що для того, аби угода набула сили, ByteDance слід отримати схвалення з боку влади США та КНР.

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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, що забороняє проведення будь-яких угод з власником додатка TikTok — компанією ByteDance — і її дочірніми підприємствами. Так, TikTok, згідно з текстом указу, збирає «дані про місцезнаходження (користувачів), історію відвідування ними сайтів, а також історію пошукових запитів». Це «потенційно дозволяє Китаю відстежувати місцезнаходження федеральних службовців і підрядників, збирати досьє з особистими даними для шантажу, а також проводити промислове шпигунство».