Американські вчені розробили лазер, що "бачить" крізь туман і хмари

У Стенфордському університеті розробили лазерний пристрій, який може розрізняти об'єкти крізь густий туман і хмари.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Science Alert.

Більше того, вчені наголошують, що цю технологію можуть застосовувати у розвитку безпілотних автомобілів. Адже, як відомо, однією з ключових проблем у розвитку безпілотних автівок та систем автономного водіння залишається здатність роботизованих систем аналізувати навколишню ситуацію і розрізняти об'єкти навколо. Камери, ультразвукові датчики і LIDAR-системи можуть помилятися в оцінці найближчих об'єктів і відстані до них, не кажучи вже про умови з обмеженою видимістю.

В основі розробленого в Стенфордському університеті пристрою лежить "конфокальна дифузна томографія" — метод дослідження об'єкта за допомогою вимірювання руху частинок світла, що виробляються імпульсами лазера.

Ці вимірювання виконує комп’ютерний алгоритм, він обробляє сигнал і відновлює форму об'єкта, прихованого від безпосереднього спостереження.

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Автори розробки заявили, що під час експерименту пристрій підтвердив здатність розрізняти об'єкти, приховані за шаром піни товщиною в один дюйм.

Схожі технології використовувалися і раніше, але нова система вперше може працювати без даних про те, на якій відстані за перешкодою розташований об'єкт. "Це дійсно розсуває кордони того, що може бути можливим за допомогою будь-якої сенсорної системи. Це схоже на надлюдський зір", — заявляють дослідники.

Ключовим недоліком технології залишається час обробки сигналу, який зараз займає від хвилини до години.

Фото: Imaging Lab