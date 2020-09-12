У Британії мережа магазинів доставлятиме товари дронами

Найбільша роздрібна мережа у Британії та Ірландії Tesco планує найближчим часом почати доставляти свої товари споживачам за допомогою безпілотників.

Про це повідомляє iNews.

Доставку продуктів компанія планує запустити спочатку в тестовому режимі. У тестовому режимі доставка запрацює в ірландському графстві Ґолуей, де компанія вже має необхідну для цього ліцензію. Випробувальний період триватиме пів року.

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Для нової послуги Tesco використовуватиме дрони компанії Manna, яка працює над сервісом доставки продуктів, ліків та їжі з ресторанів.