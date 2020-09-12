У Британії мережа магазинів доставлятиме товари дронами
Укрінформ
Найбільша роздрібна мережа у Британії та Ірландії Tesco планує найближчим часом почати доставляти свої товари споживачам за допомогою безпілотників.
Про це повідомляє iNews.
Доставку продуктів компанія планує запустити спочатку в тестовому режимі. У тестовому режимі доставка запрацює в ірландському графстві Ґолуей, де компанія вже має необхідну для цього ліцензію. Випробувальний період триватиме пів року.
Для нової послуги Tesco використовуватиме дрони компанії Manna, яка працює над сервісом доставки продуктів, ліків та їжі з ресторанів.