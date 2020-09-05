Samsung збудує найбільшу у світі фармацевтичну фабрику - ЗМІ

Компанія Samsung інвестує близько 2 мільярдів доларів у будівництво комбінату з виробництва ліків, що має стати найбільшим таким підприємством у світі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Business Times.

Зазначається, що південнокорейська компанія Samsung прагне скористатися бумом попиту на лікарські засоби, пов'язаним з пандемією коронавірусної інфекції.

Її біофармацевтичний підрозділ Samsung Biologics вкладає $2 млрд у збільшення своїх потужностей з виробництва біологічних інгредієнтів для лікарських засобів.

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Фабрика, що називатиметься Super Plant, стане четвертим підприємством Samsung Biologics. Її площа становитиме приблизно 230 тисяч квадратних метрів. Це більше, ніж сукупна площа трьох уже наявних підприємств, зазначає видання.

Як очікується, Super Plant буде збудовано у 2022 році.