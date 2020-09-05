У Нідерландах створили Game Boy з сонячними панелями

Група дослідників з Північно-Західного університету та Технологічного університету Делфта у Нідерландах розробили версію класичного портативного пристрою Game Boy 1989 року від Nintendo, який живиться енергією сонця та людини, що ним користується.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TechSpot.

Пристрій оснащений невеликим екраном, навколо якого встановлені сонячні панелі. Кнопки девайсу виробляють енергію, коли на них натискає гравець. Він може обрати будь-яку оригінальну гру Game Boy безпосередньо з картриджа.

Як зазначає TechSpot, у помірно сонячний день гравець може використовувати пристрій протягом 10 секунд, а потім система вимикається на 1 секунду і повністю перезавантажується. Game Boy під’єднується до джерела енергії та поновлює гру на моменті, де зупинився гравець, завдяки режиму пам’яті, яка зберігає дані про стан системи безпосередньо перед вимкненням.

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Дослідники повідомили, що така система придана для ігор, що не потребують великих витрат енергії, зокрема пасьянс, шахи та тетріс.

Розробники планують представити свій винахід 15 вересня на онлайн-конференції UbiComp 2020.