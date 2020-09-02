Samsung представив гнучкий смартфон із 5G

Південнокорейська компанія Samsung представила новий смартфон Galaxy Z Fold2, який має підтримку 5G.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Android Police.

У пристрої вбудований процесор Snapdragon 865+ та батарея з потужністю в 4500 ампер за годину, яку можна зарядити на відстані.

Сам смартфон має два дисплеї з активною матрицею на органічних світлодіодах. При цьому довжина основного екрана становить 19,3 см, а другорядного – 15,8 см.

Операційна пам'ять Galaxy Z Fold2 сягає 12 Гб, а внутрішня - 256 Гб. Загалом пристрій має п’ять камер: дві попереду по 10Мп кожна та 3 камери на задній частині по 12Мп кожна.

Гнучкий смартфон доступний у чорному й бронзовому кольорах. Його продажі стартують з 18 вересня за 1 999 доларів США за екземпляр.

Як повідомляв Укрінформ, днями південнокорейська компанія Samsung представила новий смартфон Samsung Galaxy M51 з батареєю, потужність якої становить 7 000 ампер за годину.

Фото: Samsung