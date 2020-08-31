Xiaomi планує серійне виробництво смартфонів із камерою під екраном

Компанія Xiaomi оголосила про намір наступного року розпочати масове виробництво смартфонів, оснащених камерою під дисплеєм.

Про це повідомляє The Verge.

Технічно це третє покоління технології, яку розробила Xiaomi. Як зазначає компанія, перша та друга серія не набули популярності серед масового споживацького ринку. Компанія порівняла новинку із класичною технологією у відео на YouTube.

За даними Xiaomi, остання версія технології працює за рахунок селфі камери, яка “бачить” через простір у пікселях дисплею: червоних, зелених та блакитних крапках, що у комбінації утворюють піксель.

В компанії зазначили, що область дисплею над камерою має таку ж щільність пікселів, що і решта екрана, тому під нею можна “ідеально замаскувати” камеру. Характеристики селфі камери під екраном, додали у Xiaomi, відповідатимуть характеристикам стандартних фронтальних камер.

Виробники смартфонів не вперше повідомляють про розробку технології камери під екраном смартфону. Як зазначає The Verge, технологія ще недостатньо комерціалізована. Xiaomi та Oppo запровадили її у червні минулого року, а Vivo планував продемонструвати її на Мобільному світовому конгресі у Барселоні, проте подію скасували у зв’язку з пандемією коронавірусу.