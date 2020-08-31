Індійський університет провів випускний у віртуальній реальності

Індійський технологічний університет Бомбея провів церемонію вручення дипломів для двох тисяч студентів, кожному з яких створили власний аватар.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Mashable.

Аватари студентів підіймалися на сцену, щоб отримати дипломи, а потім змогли поспілкуватися між собою у віртуальній моделі кампусу університету.

В університеті зазначили, що не хочуть позбавляти студентів випускного через пандемію, тому перенесли церемонію у віртуальний світ.

"Для забезпечення доступу до віртуальної реальності для всіх наших випускників необхідні були не тільки сучасні технології, а й величезні зусилля наших професорів та співробітників, - сказав професор Субхасіс Чаудурі, директор університету. - Вони зробили це для студентів. Сподіваємось, це надихне наших випускників, а також інших інженерів країни мислити масштабно та інноваційно".

IIT Bombay holds its 58th convocation ceremony;



Awards Degrees to Students' Virtual avatars.@iitbombay pic.twitter.com/QGnercGhD2 — All India Radio News (@airnewsalerts) August 23, 2020

Навчальний заклад транслював подію на індійських телеканалах, Facebook Live та YouTube.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 31 серпня у світі загалом із початку пандемії виявлено вже 25 387 330 випадків коронавірусу, включаючи 850 600 летальних.

Лідерами за кількістю хворих зараз є США (6 173 236), Бразилія (3 862 311) та Індія (3 621 245).