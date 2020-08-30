SpaceX відклала запуск супутників Starlink через негоду

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX відклала через погодні умови запуск системи супутників Starlink, намічений на сьогодні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці компанії у Твіттері.

«Сьогоднішній запуск Starlink скасовується через негоду для передполітних операцій. Наступна можливість запуску - вівторок, 1 вересня, о 9:29 за часом Східного узбережжя (16:29 за Києвом)», - йдеться у повідомленні.

Standing down from today’s launch of Starlink due to inclement weather during pre-flight operations. Next launch opportunity is Tuesday, September 1 at 9:29 a.m. EDT, pending Range acceptance — SpaceX (@SpaceX) August 30, 2020

Як повідомлялося, компанія SpaceX оголосила про намір запустити сьогодні, 30 серпня, відразу дві космічні ракети Falcon 9.

Читайте також: SpaceX запустила у космос вже 11 партію супутників Starlink

Мета запуску - доставка чергових 60 інтернет-супутників системи Starlink на орбіту. Це має бути вже дванадцята місія Starlink.