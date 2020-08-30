SpaceX відклала запуск супутників Starlink через негоду

SpaceX відклала запуск супутників Starlink через негоду

Укрінформ
Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX відклала через погодні умови запуск системи супутників Starlink, намічений на сьогодні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці компанії у Твіттері.

«Сьогоднішній запуск Starlink скасовується через негоду для передполітних операцій. Наступна можливість запуску - вівторок, 1 вересня, о 9:29 за часом Східного узбережжя (16:29 за Києвом)», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, компанія SpaceX оголосила про намір запустити сьогодні, 30 серпня, відразу дві космічні ракети Falcon 9.

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Мета запуску - доставка чергових 60 інтернет-супутників системи Starlink на орбіту. Це має бути вже дванадцята місія Starlink.

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