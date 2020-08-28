У США представили електромінібус для доставок

Американський стартап Bollinger представив концепт електричного мінібуса Deliver-E.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал The Drive.

У компанії стверджують, що виробництво електрокара розпочнеться вже у 2022 році. Сам електричний мінівен, який буде використовуватися для доставок, має запас ходу без підзарядки у 322 км.

Як додають розробники, автомобіль матиме гарантію на 10 років.

Зазначається, що клієнти зможуть самостійно обрати потужність електричного двигуна з 70, 105, 140, 175 або 210 кВт за годину. Саме від потужності двигуна залежатиме запас ходу й цінова категорія Deliver-E.

За словами глави стартапу Роберта Боллінгера, це буде не останній електричний автомобіль від компанії.

Як повідомляв Укрінформ, німецький автовиробник Porsche представив новий седан 2021 Porsche Panamera зі швидкістю до 315 кілометрів за годину.

Фото: www.thedrive.com