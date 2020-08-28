У США представили електромінібус для доставок

У США представили електромінібус для доставок

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Укрінформ
Американський стартап Bollinger представив концепт електричного мінібуса Deliver-E.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал The Drive.

У компанії стверджують, що виробництво електрокара розпочнеться вже у 2022 році. Сам електричний мінівен, який буде використовуватися для доставок, має запас ходу без підзарядки у 322 км.

Як додають розробники, автомобіль матиме гарантію на 10 років.

Зазначається, що клієнти зможуть самостійно обрати потужність електричного двигуна з 70, 105, 140, 175 або 210 кВт за годину. Саме від потужності двигуна залежатиме запас ходу й цінова категорія Deliver-E.

За словами глави стартапу Роберта Боллінгера, це буде не останній електричний автомобіль від компанії.

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Як повідомляв Укрінформ, німецький автовиробник Porsche представив новий седан 2021 Porsche Panamera зі швидкістю до 315 кілометрів за годину.

Фото: www.thedrive.com

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