Запуск ракети Delta IV з розвідсупутником США відклали на добу

Компанія United Launch Alliance (ULA) відклала запуск важкої ракети-носія Delta IV, яка мала вивести на орбіту секретний супутник NROL-44 Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Твіттері ULA.

«Керівник запуску Лу Манджері оголосив, що сьогодні ми не продовжуватимемо передстартові операції ракети Delta IV Heavy для NROL44. Ще одна спроба запуску буде можливою через 24 години», - йдеться у дописі.

Запуск планувалося здійснити о 2:12 за часом Східного узбережжя США зі стартового комплексу SLC-37 на авіабазі ВПС США на мисі Канаверал в штаті Флорида.

Щодо мети, орбіти, розміру та інших характеристик секретного американського супутника NROL-44 офіційно не повідомлялося. Це пов’язано з тим, що місія засекречена.

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Зараз на орбіті Землі перебувають 49 космічних апаратів Національного управління військово-космічної розвідки США. Всього США мають у своєму розпорядженні орбітальне угруповання у складі щонайменше 154 військових супутників.