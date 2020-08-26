У Microsoft Word з’явилась функція редагування голосових записів

Компанія Microsoft запустила сервіс транскрипцій для усіх передплатників Microsoft 365, який отримав назву Transcribe, а також додала нові можливості надиктовування, як-от голосове редагування тексту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TechCrunch.

Нова функція дозволяє транскрибувати бесіди, записані в режимі реального часу або заздалегідь, а потім редагувати ці матеріали прямо у Word.

Щоб розпочати роботу з Transcribe, необхідно знайти кнопку "Надиктувати" в рядку меню та натиснути "Транскрибувати". Розмову можна записати попередньо, або прямо у сервісі через мікрофон ноутбука чи комп’ютера, а потім завантажити цей файл у Word.

Додаток приймає файли mp3, wav, m4a та mp4 та має обмеження у 300 хвилин аудіозапису для завантажених файлів в автономному режимі.

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Як зазначає Microsoft, опція розшифрування голосових записів доступна в онлайн-версії Word і згодом з’явиться на інших платформах.

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