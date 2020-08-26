У Microsoft Word з’явилась функція редагування голосових записів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє TechCrunch.
Нова функція дозволяє транскрибувати бесіди, записані в режимі реального часу або заздалегідь, а потім редагувати ці матеріали прямо у Word.
Щоб розпочати роботу з Transcribe, необхідно знайти кнопку "Надиктувати" в рядку меню та натиснути "Транскрибувати". Розмову можна записати попередньо, або прямо у сервісі через мікрофон ноутбука чи комп’ютера, а потім завантажити цей файл у Word.
Додаток приймає файли mp3, wav, m4a та mp4 та має обмеження у 300 хвилин аудіозапису для завантажених файлів в автономному режимі.
Як зазначає Microsoft, опція розшифрування голосових записів доступна в онлайн-версії Word і згодом з’явиться на інших платформах.
Фото: Jeenah Moon/Bloomberg via Getty Images / Getty Images