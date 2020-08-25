Загадкові радіохвилі з космосу циклічно повторюються - астрономи

Група астрономів встановила, що радіохвилі FRB 121102, які чутні у космосі, повторюються кожні 157 днів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.

За даними астрономів, радіохвилі подаються у космосі 90 діб, а впродовж наступних 67 днів FRB 121102 не чутно взагалі. Через 157 днів цикл подачі радіохвиль повторюється.

Наразі вчені не можуть зрозуміти ані джерело цих радіохвиль, ані їхню чітку частоту повторюваності.

Перші радіохвилі FRB 121102 були випадково виявлені ще в 2007 році під час розшифровки великої кількості радіоінформації з космосу.

За словами астронома з Гарвардського університету Абрагама Лоуба, не можна виключати, що ці хвилі якимось чином пов’язані з інопланетянами.