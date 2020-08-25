Apple в Сінгапурі відкриває перший у світі магазин на воді

Компанія Apple відкриє у Сінгапурі перший фірмовий магазин на воді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Straits Times.

Як зазначається, магазин відкриється у кулеподібній будівлі в Marina Bay Sands (MBS) «незабаром». Раніше там розташовувався нічний клуб Avalon.

Вночі оновлена будівля підсвічуватиметься синім кольором та логотипом компанії Apple.

Попри пандемію коронавірусу керівництво компанії впевнене, що витрати на відкриття магазину окупляться.

Видання зазначає, що це вже третій магазин компанії Apple у Сінгапурі. Перші два відкрилися у 2017 та 2019 роках.

Як повідомляв Укрінформ, ринкова вартість американської компанії Apple перевищила $2 трильйони внаслідок подорожчання акцій. Ніколи досі жодна компанія зі США не мала такої біржової вартості.

Фото: LIM YAOHUI