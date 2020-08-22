Rolls-Royce представив нову колекційну модель кабріолета
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Телеграф.
Компанія Rolls-Royce поділилася фотографіями першого колекційного автомобіля нового десятиліття - кабріолета Dawn у виконанні Silver Bullet, який випустять тиражем у 50 екземплярів.
#RollsRoyce Dawn Silver Bullet captured on mountain hairpins and corniche roads near #LakeGarda, #Italy. pic.twitter.com/tOLuuznKBj— Rolls-Royce Motor Cars (@rollsroycecars) August 21, 2020
Модифікація, яку виробник представить на автомобільному ринку, відрізняється від класичного Dawn лише унікальним забарвленням кузова, яке виконане в сріблястому відтінку, аналогічним декором салону і табличками з назвою спецверсії.
Салон автомобіля виконаний у благородному світло-коричневому відтінку.
Компанія поки що не оголосила ціну на нову автомодель.
Фото: Rolls-Royce Motor Cars / Twitter
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