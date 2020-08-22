Rolls-Royce представив нову колекційну модель кабріолета

Британський виробник люксових машин Rolls-Royce представив особливе виконання кабріолета Dawn у версії Silver Bullet.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Телеграф.

Компанія Rolls-Royce поділилася фотографіями першого колекційного автомобіля нового десятиліття - кабріолета Dawn у виконанні Silver Bullet, який випустять тиражем у 50 екземплярів.

Модифікація, яку виробник представить на автомобільному ринку, відрізняється від класичного Dawn лише унікальним забарвленням кузова, яке виконане в сріблястому відтінку, аналогічним декором салону і табличками з назвою спецверсії.

Читайте також: Bentley представив найшвидший кросовер у світі

Салон автомобіля виконаний у благородному світло-коричневому відтінку.

Компанія поки що не оголосила ціну на нову автомодель.

Фото: Rolls-Royce Motor Cars / Twitter

·