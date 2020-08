Туалети в японських літаках можна буде відчинити ліктем - нові дверні ручки вже тестують

Японська авіакомпанія All Nippon Airways (ANA) випробовує дверну ручку нового типу для бортових туалетів у рамках заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Ця ручка дає змогу відкривати і закривати двері ліктем, а не рукою.

AANA в пробному порядку встановила туалет з новою дверною ручкою у залі відпочинку в токійському аеропорту Ханеда і просить пасажирів випробувати її.

Користувач може замкнути і відімкнути двері зсередини, зсунувши ручку ліктем. Ще одна ручка дає змогу легко відкрити двері натисканням ліктя, без доторку рукою.

ANA планує до кінця цього місяця зібрати відгуки користувачів, а потім прийняти рішення про застосування таких дверних ручок у літаках.

Фото: ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD AND JAMCO CORPORATION