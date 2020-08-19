Додаток "Дій Вдома" перекладуть англійською мовою для зручності користування іноземцями.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

"Зараз інтерфейс не є перекладеним на англійську мову, що ускладнює роботу з цим додатком. Так само нам відомо, що немає можливості отримувати смс-повідомленні для реєстрації в цьому додатку на телефони іноземних мобільних операторів", - зазначив він.

Кучер наголосив, що додаток мають встановлювати ті іноземці, які прибувають до України з країн з червоної зони, а тому для зручності користування процес перекладу додатку вже розпочато.

"Дій вдома" — додаток для запобігання поширенню COVID-19 в Україні. Цей додаток встановлюють в разі, якщо людина повернулася з країн, де зафіксовано спалах COVID-19, контактувала з хворим або в неї є ознаки вірусу.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 19 серпня лабораторно підтвердили 96 403 випадки COVID-19, із них за добу – 1 967.