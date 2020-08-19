Hubble зробив знімок вибуху наднової зірки

Телескоп Hubble зробив знімок, на якому зафіксований вибух наднової SN2015F у галактиці NGC 2442, у сузір'ї Летюча Риба.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Наднова SN2015F була створена білою карликовою зіркою. Сам білий карлик був частиною подвійної зоряної системи і викачував масу із зірки-компаньона. З часом це вивело зірку з рівноваги й викликало вибух наднової.

Зазначається, що SN2015F була помічена у березні 2015 року в галактиці під назвою NGC 2442, яка отримала неофіційну назву «М'ясний гачок» через свою неправильну форму.

Як повідомляв Укрінформ, раніше телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) зробив знімки галактики "з хвостом" NGC 1614.

Фото: ESA/Hubble & NASA