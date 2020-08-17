У Мінцифри розповіли про сервіси підписання документів електронним підписом

Сервіс із підписання документів електронним підписом та його перевірки доступний на чотирьох платформах.

Про це повідомляє у Телеграм Міністерство цифрової трансформації України.

Як зазначає його пресслужба, понад 260 тисяч — стільки разів українці перевірили та наклали електронний підпис на ресурсах Мінцифри протягом минулого тижня. Відтак фахівці міністерства вирішили розповісти про функції та переваги кожної з чотирьох платформ сервісу з підписання документів електронним підписом та його перевірки.

Сайт Інтегрованої системи електронної ідентифікації (ІСЕІ).

Сервіс створення е-підпису на електронних документах та його перевірки — лише маленька частина того, що може запропонувати ІСЕІ. Для всіх власників інформаційно-телекомунікаційних систем — держави та бізнесу — це можливість забезпечити зручну та безпечну електронну ідентифікацію та автентифікацію громадян у будь-який доступний спосіб.

Сайт Центрального засвідчувального органу (ЦЗО).

На сайті ЦЗО власники електронних підписів можуть підписати документ односторонньо, створити декілька підписів послідовно, а також перевірити чинність електронних підписів.

Ті, хто лише почав пізнавати переваги користування е-підписами, можуть знайти на сайті усю необхідну інформацію про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг в актуальному стані.

Портал Дія.

Тут електронний підпис може стати у нагоді не лише для авторизації на порталі та отриманні державних послуг онлайн. За потреби можна перевірити е-підпис та створити його на документі — для цього авторизація на порталі не потрібна.

Сайт кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг “Дія”.

Процес створення е-підпису на документі та перевірки підписаного документу на сайті надавача відбувається за таким же принципом, як і на всіх інших майданчиках.

Крім цього, на сайті можна замовити кваліфікований сертифікат електронного підпису онлайн, а потім отримати його в одному з пунктів обслуговування. Ще дві важливі функції, які доступні онлайн — дистанційне отримання нового сертифіката за допомогою діючого, строк чинності якого спливає, та можливість сформувати заяву для зміни статусу кваліфікованого сертифіката.