Французька ракета Ariane 5 вивела на орбіту три космічні апарати

Важка ракета-носій Ariane 5 Європейського космічного агентства вивела на орбіту три космічні апарата.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє компанія-оператор запуску Arianespace.

Перший апарат, виведений на навколоземну орбіту, - це MEV-2 (Mission Extension Vehicle) американської корпорації Northrop Grumman. Він призначений для продовження термінів експлуатації супутників. Його місія - зістикуватися із супутником зв'язку Intelsat 10-02, який вже майже вичерпав свої запаси палива, і «дозаправити» його.

Другий апарат - супутник Galaxy 30 компанії Intelsat для розширення високочастотного телевізійного покриття території США.

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Третій супутник - японський телекомунікаційний апарат BSAT-4b. Він створений компанією Maxar і буде використовуватися для телевізійного мовлення у форматі надвисокої чіткості 4K і 8K в Японії.

Ракета-носій Ariane 5 стартувала з космодрому Куру у Французькій Гвіані.