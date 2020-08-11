Toshiba офіційно пішла з ринку ПК та ноутбуків

Компанія Toshiba після 35 років роботи залишає ринок ноутбуків, передавши свою частку корпорації Sharp.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє The Verge.

Зазначається, що Toshiba продала 80,1% пакету акцій свого комп'ютерного бізнесу за $36 млн ще два роки тому. Sharp назвала придбаний філіал Dynabook.

У червні 2020-го корпорація скористалася правом викупити залишки акцій, і 4 серпня Toshiba заявила, що угода відбулася.

“У результаті продажу Dynabook стала дочірньою компанією корпорації Sharp”, - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо: Toshiba випустила свій перший портативний комп’ютер T1100 у 1985 році. Він був оснащений внутрішніми акумуляторними батареями, 3,5-дюймовою дискетою та 256 Кб пам’яті.

У 1990-ті та ранні 2000-ні Toshiba була одним з лідерів на ринку виробників комп’ютерів, але згодом ноутбуки компанії втратили популярність. На момент продажу акцій корпорації Sharp частка Toshiba на ринку персональних комп’ютерів зменшилася з 17,7 млн проданих одиниць у 2011 році до 1,4 млн у 2017-му.