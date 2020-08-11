Toshiba офіційно пішла з ринку ПК та ноутбуків
Про це, як передає Укрінформ, повідомляє The Verge.
Зазначається, що Toshiba продала 80,1% пакету акцій свого комп'ютерного бізнесу за $36 млн ще два роки тому. Sharp назвала придбаний філіал Dynabook.
У червні 2020-го корпорація скористалася правом викупити залишки акцій, і 4 серпня Toshiba заявила, що угода відбулася.
“У результаті продажу Dynabook стала дочірньою компанією корпорації Sharp”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо: Toshiba випустила свій перший портативний комп’ютер T1100 у 1985 році. Він був оснащений внутрішніми акумуляторними батареями, 3,5-дюймовою дискетою та 256 Кб пам’яті.
У 1990-ті та ранні 2000-ні Toshiba була одним з лідерів на ринку виробників комп’ютерів, але згодом ноутбуки компанії втратили популярність. На момент продажу акцій корпорації Sharp частка Toshiba на ринку персональних комп’ютерів зменшилася з 17,7 млн проданих одиниць у 2011 році до 1,4 млн у 2017-му.