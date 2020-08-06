Учені знайшли загадкову гігантську хмару на Венері

Група міжнародних астрономів виявила на Венері гігантську хмару, яка інколи може розтягуватися до 7 500 кілометрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Планета Венера дуже схожа на Землю в деяких аспектах, зокрема, за схожими розміром і масою. Проте, її атмосфера, яка зроблена з сірчаної кислоти, дуже відрізняється від Землі, адже там температури можуть підніматися до позначки 465 градусів Цельсія.

За словами вчених, сама хмара знаходиться на висоті 50 км над поверхнею Венери, і також може інколи розтягуватися до 7 500 кілометрів над планетою.

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Як зауважують астрономи, нововиявлене явище пересувається над Венерою впродовж п’яти днів, і робить це вже щонайменше з 1983 року.

Зазначається, що знахідка може надати вченим більше відповідей щодо планети, адже сама гігантська хмара була виявлена в регіоні Венери, який відповідає за парниковий ефект на планеті, через що планета є надто спекотною для людей.