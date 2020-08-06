Біля чорних дір можуть народжуватися надвеликі планети

Японські астрофізики показали, що в акреційному диску матерії, що оточує надмасивну чорну діру, можуть народжуватися і вмирати незвичайні і дуже великі планети - «бланети».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naked Science.

Японські вчені на чолі з Кеіт Вада (Keiichi Wada) з Університету Кагосіма стверджують, що деякі планети здатні народжуватися з розсіяних газу і пилу.

Згідно з висновками, околиці чорних дір, де речовина нагрівається і закручується щільним диском, можуть бути заселені зірками, і навіть планетами, захопленими гравітацією.

Вчені називають такі об'єкти «бланетами» (blanets, від black hole - «чорна діра» і planet - «планета»), показавши, що вони можуть з'являтися в не надто бурхливих акреційних дисках, що оточують надмасивні чорні діри в активних ядрах галактик. Стаття Кеіт Вади і його співавторів готується до публікації в The Astrophysical Journal і поки що представлена у відкритій онлайн-бібліотеці препринтів arXiv.org. Читайте також: "Найголодніша" чорна діра поглинає по одному "Сонцю" на день В цілому народження нових «бланет» відбувається так само, як у звичайних планет, що формуються в протопланетних дисках, які оточують молоді зірки. В області, де рух речовини не надто турбулентний, дрібні частинки починають злипатися під дією слабких електростатичних сил. Поступово вони збільшуються, стикаються і з'єднуються, їх власна гравітація стає все більш значною, притягуючи нову і нову матерію. Розрахунки, проведені японськими астрономами, показали, що в областях акреційного диску, що знаходяться за межами «снігової лінії» (там, де температура досить низька для того, щоб леткі сполуки, такі як вода, переходили в лід), щільність і швидкість руху речовини можуть бути придатними для утворення «бланет». Втім, раніше вже було показано, що життя на них, швидше за все, неможливе. При цьому «бланети», які утримує не зірка, а чорна діра, можуть виростати набагато більшими від звичайних планет.

фото: Kagoshima University