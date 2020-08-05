У Британії представили спорткар із двигуном у 654 "коней"
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Укрінформ
Британська компанія Gordon Murray Automotive представила спортивний автомобіль T.50 із двигуном у 654 кінських сил.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.
В автомобілі вагою у 986 кг встановлено 3,9-літровий двигун V12 із крутним моментом двигуна у 344 обертів за хвилину.
Перші доставки T.50 очікуються вже у 2022 році.
Як повідомляв Укрінформ, італійський автовиробник Lamborghini представив новий спорткар Lamborghini Essenza SCV12 із двигуном у 830 кінських сил.
Фото: Gordon Murray Automotive