Китайська компанія з розробки штучного інтелекту позивається до Apple через Siri

Китайська компанія Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology Co., Ltd., також відома як Xiao-i, подала позов проти американської технологічної компанії Apple за посягання на свої патенти.

Повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Китайська компанія вимагає відшкодування збитків у розмірі 10 млрд юанів (1,43 млрд дол.) і хоче, щоб Apple припинила "вироблення, використання, продаж та імпорт" продуктів, що порушують політику патентування.

Xiao-i стверджує, що технологія Apple з розпізнавання голосу Siri порушує патент, який компанія подала у 2004 році та затвердила у 2009-му.

Позов є продовженням суперечки, яка триває уже майже десятиліття. У 2012 році Shanghai Zhizhen уперше подала до суду на Apple за порушення патенту щодо технології розпізнавання голосу. У липні Верховний народний суд Китаю постановив, що патент дійсний.