Компанія Mitsubishi може покинути американський авторинок — ЗМІ

В результаті приєднання до альянсу Renault-Nissan та попри зростання продажів в США, Mitsubishi може залишити автомобільний ринок Америки.

Про таке йдеться у програмі "Авто24" на 24 каналі.

"Відповідно до нової стратегії альянсу Mitsubishi відповідатиме за Південно-Східну Азію, Австралію та Нову Зеландію. Тому на інших ринках, зокрема і в Європі та Китаї, Mitsubishi скоротить присутність, віддавши ці ринки Renault та Nissan", - йдеться у повідомленні.

До того ж, зараз у Mitsubishi доволі немолодий модельний ряд, який базується на кросоверах Outlander, ASX, Eclipse Cross. Новий же Outlander, який покажуть вже у 2020 році, стане технічним клоном Nissan X-Trail.

Саме для того, аби уникнути внутрішньої конкуренції з Nissan – моделі розведуть на різні ринки.

Нагадаємо: в Україні Mitsubishi, крім інших моделей автомобілів, пропонує пікапи L200 та позашляховики Pajero Sport, які теж виготовлені на заводах Південної Азії.