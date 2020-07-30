Lamborghini представила новий суперкар із найпотужнішим двигуном

Lamborghini представила новий суперкар із найпотужнішим двигуном

Фото, відео
Укрінформ
Італійський автовиробник Lamborghini представив новий спорткар Lamborghini Essenza SCV12 із двигуном у 830 кінських сил.

Про це заявив технічний директор компанії Мауріціо Реджіані, повідомляє портал Car Buzz.

«Essenza SCV12 є найкращим результатом атмосферного двигуна типу V12, який є символом нашої марки з 1963 року», - сказав Реджіані.

Lamborghini представила новий суперкар із найпотужнішим двигуном/Фото: Lamborghin

Потужність самого двигуна типу V12 становить 830 кінських сил, він вважається найпотужнішим з тих, які компанія коли-небудь випускала. Усього буде виготовлено 40 екземплярів спорткару від Lamborghini.

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Як повідомляє портал, максимальна швидкість спорткару не перевищує 250 кілометрів за годину.

Зазначається, що попри відсутність ціни на цю модель зацікавлені клієнти мають розраховувати на виплату кількох мільйонів за ексклюзив від італійського автовиробника.

Фото: Lamborghini 

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