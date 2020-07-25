Microsoft примусово оновить старий Windows користувачів
Про це повідомляє ZDNet.
"Це означає, що апдейт почне приходити користувачам старих версій операційної системи автоматично. Які саме версії потрапили до списку, невідомо. Але повідомляється, що серед них ті, що скоро перестануть отримувати оновлення безпеки. Зокрема, це стосується версії 1809", - йдеться у повідомленні.
Власники версій ПО 1903 і 1909 можуть вручну шукати оновлення в Центрі оновлень Windows.
Нагадаємо, версія 2004 вийшла не зовсім благополучною. Користувачі скаржилися на збої при підключенні більш ніж до одного пристрою Bluetooth, проблеми із драйверами звукових карт, на дивні лінії на екрані та інші проблеми.
Як повідомлялося, корпорація Microsoft в рамках нового підходу до роздрібної торгівлі збирається закрити всі офлайн-магазини.