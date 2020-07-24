У WhatsАpp тепер можна додавати контакти за допомогою QR-кодів

Месенджер WhatsApp представив нову функцію, що дозволяє користувачам додавати нові контакти, використовуючи їхні QR-коди.

Про це повідомляє India Today.

«WhatsApp нарешті представив довгоочікувану функцію з підтримкою QR-кодів для користувачів (операційної системи – ред.) iOS», - йдеться у повідомленні.

Відтепер користувачам месенджера більше не буде потреби обмінюватися номерами телефонів. Додати новий контакт можна через QR-код свого співрозмовника. Потрібний QR-код знаходиться у розділі «Налаштування» месенджера.

Інформації, коли функція стане доступною для користувачів операційної системи Andoid, наразі немає.

Як повідомлялося, про початок тестування функції додавання контакту через QR-код WhatsApp заявив у травні.