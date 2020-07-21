Apple планує повністю припинити викиди вуглецю за 10 років

Американська компанія Apple заявила про намір стати повністю нейтральною за рівнем емісії вуглецю до 2030 року.

Про це повідомляє BBC із посиланням на компанію.

«Apple оголосила ціль стати вуглецево-нейтральною у всьому своєму бізнесі й ланцюгу поставок до 2030 року», - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що будь-яка компанія, яка має намір стати поставником для Apple, має «виробляти товари для Apple на 100% з відновлювальної енергії» за 10 років.

Зазначається, що раніше інша технологічна компанія Amazon заявила про намір стати вуглецево-нейтральною до 2024 року, а Microsoft взагалі пообіцяв, що за 10 років досягне вуглецево-негативного рівня.

У міжнародній природозахисній організації Greenpeace наголошують, що технологічні гіганти є одними з найприбутковіших компаній у світі, і тому вони несуть відповідальність за те, аби швидко діяти.

Фото: Apple