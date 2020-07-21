Персональний дизайн і 759 кінських сил: Lamborghini представила новий спорткар

Італійський автовиробник Automobili Lamborghini представила новий швидкісний спорткар Lamborghini Aventador SVJ Xago.

Про це повідомляє портал Carbuzz.

«Обмежений випуском у 10 автомобілів, Lamborghini Aventador SVJ Xago має унікальний дизайн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спорткар має 6,5-літровий двигун V12 із потужність в 759 кінських сил, а максимальний крутний момент спорткара становить 531 Нм.

Компанія дозволить клієнтам персоналізувати автомобіль без необхідності подорожі до дизайнерської студії в Італії на тлі пандемії коронавірусу.

Зазначається, що наразі невідома точна вартість Lamborghini Aventador SVJ Xago, проте інший спорткар компанії Lamborghini Aventador SVJ Roadster коштує 574 тисяч доларів США.

Сам автомобіль доступний від липня цього року.

Як повідомлялося, італійський автовиробник Automobili Lamborghini розробив спортивну яхту Tecnomar for Lamborghini 63 з двигуном, у якого потужність сумарно складає 4 тисячі кінських сил.

Фото: carbuzz.com