США з Японією домовилися спільно досліджувати Місяць

Представники Національного аерокосмічного агентства США (NASA) та уряду Японії підписали декларацію про спільний дослідницький намір (JEDI), якою домовилися спільно впроваджувати космічну програму з освоєння Місяця.

Про це повідомляє пресслужба NASA.

З американського боку документ підписав очільник NASA Джим Бранденстайн, а з японського — міністр освіти, культури, спорту, науки й технологій Японії Коїчі Хаґуйда.

Підписання декларації відбулося у форматі відеотрансляції 9 липня за американським часом і 10-го — за японським. Документ передбачає співпрацю NASA і Японії в межах американської місячної космічної програми «Артеміда».

Космічна програма «Артеміда» має на меті до 2024 року висадити на поверхню супутника Землі «першу жінку й наступних чоловіків». Мета програми полягає в організації наукових досліджень та пошуку економічних вигод від використання Місяця. Йдеться, зокрема, про перетворення супутника на майданчик для подальшого дослідження Марса.